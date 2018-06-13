ФАС оштрафовала производителя техники HP на 2,5 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российское представительство производителя техники Hewlett-Packard (HP) на 2,5 млн рублей за координацию деятельности поставщиков компьютеров на закупках оборудования для Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».



«Группа лиц ООО «Производственная компания Аквариус» и ООО «Национальная компьютерная корпорация», а также ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «АМИ-НЕТВОРК» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на открытом аукционе в электронной форме на поставку системных блоков ГАС «Выборы». Экономическую деятельность этих компаний незаконно координировало ЗАО «Хьюлетт Паккард А.О.», — говорится в сообщении ФАС.

При определении размера штрафа антимонопольная служба учла в качестве смягчающего обстоятельства содействие ведомству при расследовании нарушения.

Ранее УФАС РТ признало виновными татарстанские молокозаводы в искусственном занижении цен.