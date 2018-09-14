Газизов: «Надеюсь, удача повернется к «Уфе» лицом в следующих матчах»

Фото: Дмитрий Слезин

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о причинах того, что команда занимает место в зоне переходных матчей Российской Премьер-лиги:



— Я просто вижу, что нам немного не повезло. Надеюсь, удача повернется к «Уфе» лицом в следующих матчах. А так, в целом мы сбалансированная, кусачая, агрессивная команда со своим характером и определенным рисунком. Не забывайте, что нас покинули два российских футболиста — Стоцкий и Обляков. В режиме лимита не так легко перестроиться. Так что нам надо работать, работать и еще раз работать. Тренерский штаб у нас новый. Нет, я не оправдываюсь, а просто констатирую. Мы примерно понимали, с какими трудностями столкнемся. Самое главное — никто не паникует. Мы уже установили довольно высокую планку для клуба. Теперь нужно ее держать, — поведал функционер «С-Э».

Напомним, «Уфа» в этом году дебютировала в Лиге Европы, где смогла пройти словенский «Домжале» и люксембургский «Прогрес Нидеркорн», но уступила место в групповом этапе Лиги шотландскому «Глазго Рейнджерс».