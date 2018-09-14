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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Индии

08:29, 14.09.2018

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в Индии. Основной причиной болезни считают использование воды, зараженной возбудителем лептоспироза.

За период чуть больше месяца — с 1 августа по 3 сентября от заболевания умерло 40 человек. Только за последние пять дней 300 человек зарегистрировали с подозрением на лептоспироз. Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в районе города Кожикоде (западное побережье полуострова).

В штате Керала министерство здравоохранения объявило чрезвычайную ситуацию из-за вспышки заболевания. Отмечается, что волна нарастает с начала августа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее ведомство предупредило россиян об 11 погибших от лихорадки долины Рифт в Уганде.

Происшествия
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