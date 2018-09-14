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Суд признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 128 млн рублей

05:59, 14.09.2018
Суд признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 128 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Суд признал недействительными сделки «Татфондбанка» на общую сумму более 128 млн рублей.

Согласно опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов, отменены сделки и восстановлены задолженности:

  • ООО «Идель-Лизинг» — перевод на счет третьего лица 5,2 млн рублей;
  • ООО «Проминвест» — перевод на счет в другом банке 7,9 млн рублей;
  • снятие 100 млн рублей физическим лицом;
  • выдача вклада физлицу — 2 млн рублей;
  • перевод на счет в другой банк — 5,4 млн рублей;
  • перевод со счета Казанского филиала «Альфастрахование» 1 млн рублей.;
  • ООО «ИнформФинансСервис», перевод на счет третьего лица 6,8 млн рублей.

Ранее АСВ не смогло оспорить сделки «Татфондбанка» с физлицами на 13,4 млн рублей.

ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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