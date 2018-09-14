Суд признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 128 млн рублей
Суд признал недействительными сделки «Татфондбанка» на общую сумму более 128 млн рублей.
Согласно опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов, отменены сделки и восстановлены задолженности:
- ООО «Идель-Лизинг» — перевод на счет третьего лица 5,2 млн рублей;
- ООО «Проминвест» — перевод на счет в другом банке 7,9 млн рублей;
- снятие 100 млн рублей физическим лицом;
- выдача вклада физлицу — 2 млн рублей;
- перевод на счет в другой банк — 5,4 млн рублей;
- перевод со счета Казанского филиала «Альфастрахование» 1 млн рублей.;
- ООО «ИнформФинансСервис», перевод на счет третьего лица 6,8 млн рублей.
Ранее АСВ не смогло оспорить сделки «Татфондбанка» с физлицами на 13,4 млн рублей.ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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