В Дагестане силовики уничтожили боевика

Силовики в Дагестане уничтожили боевика, открывшего стрельбу по полицейским. Происшествие произошло в Хасавюртовском районе Дагестана близ села Чонтаул



«Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов. Из салона машины по стражам порядка неизвестный открыл стрельбу», — передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ответным огнем преступника уничтожили. Личность бандита устанавливается.

«Автомобиль загорелся. Предварительно, в нем один боевик. Пострадавших среди силовиков нет», — добавил собеседник.

Ранее в Дагестане двое полицейских погибли во время обстрела патруля ДПС. Боевики открыли огонь по машине, в которой находились трое сотрудников ДПС. Следком возбудил по данному факту уголовное дело.