В Дагестане силовики уничтожили боевика
Силовики в Дагестане уничтожили боевика, открывшего стрельбу по полицейским. Происшествие произошло в Хасавюртовском районе Дагестана близ села Чонтаул
«Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов. Из салона машины по стражам порядка неизвестный открыл стрельбу», — передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ответным огнем преступника уничтожили. Личность бандита устанавливается.
«Автомобиль загорелся. Предварительно, в нем один боевик. Пострадавших среди силовиков нет», — добавил собеседник.
Ранее в Дагестане двое полицейских погибли во время обстрела патруля ДПС. Боевики открыли огонь по машине, в которой находились трое сотрудников ДПС. Следком возбудил по данному факту уголовное дело.Происшествия
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