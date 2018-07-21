В Дагестане возбудили дело после обстрела боевиками полицейских

Следственные органы возбудили дело о посягательстве на сотрудника правоохранительного органа в Дагестане.

«После нападения вооруженных бандитов на полицейских в Дагестане, в результате чего двое сотрудников ГИБДД погибли, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям», — цитирует источника «Интерфакс».

Напомним, в Дагестане двое полицейских погибли во время обстрела патруля ДПС. Еще один получил ранения и был госпитализирован. Отмечается, что неизвестные напали на инспекторов вечером 20 июля. Они открыли огонь по машине, в которой находились трое сотрудников ДПС.