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В Дагестане возбудили дело после обстрела боевиками полицейских

11:58, 21.07.2018
В Дагестане возбудили дело после обстрела боевиками полицейских
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следственные органы возбудили дело о посягательстве на сотрудника правоохранительного органа в Дагестане.

«После нападения вооруженных бандитов на полицейских в Дагестане, в результате чего двое сотрудников ГИБДД погибли, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям», — цитирует источника «Интерфакс».

Напомним, в Дагестане двое полицейских погибли во время обстрела патруля ДПС. Еще один получил ранения и был госпитализирован. Отмечается, что неизвестные напали на инспекторов вечером 20 июля. Они открыли огонь по машине, в которой находились трое сотрудников ДПС.

Происшествия
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