В селах Татарстана могут появиться старосты

В сельских населенных пунктах Татарстана могут появиться старосты. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрели на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.



«В сельском населенном пункте должен быть человек, к которому можно обратиться, например, в случае какого-либо происшествия», – заявил председатель комитета Альберт Хабибуллин.

Отмечается, что законопроект направлен на приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным законом, которым вводится институт старост в сельских населенных пунктах.

Ранее на заседании пожаловались на нехватку объема выделяемых для муниципалитетов субвенций на обеспечение госполномочий. Общая методика расчета нормативов для сел и городов вынудила сократить более 700 педагогов и доплачивать строителям из бюджета до средней зарплаты по городу. Подробности — в материале «Реального времени».

