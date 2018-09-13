Суд в Англии отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе

Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».



«Условием отмены приказа стало принятое «Газпромом» обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года», — передает РИА «Новости» со ссылкой на российскую компанию.

Отмечается, что слушания назначены на февраль 2019 года.

Ранее в «Нафтогазе» заявили об аресте активов «Газпрома» судом Швейцарии. Однако в российской компании опровергли эту информацию.

