Во время хаджа в 2018 году скончались трое россиян

Во время хаджа — паломничества в Мекку — в 2018 году скончались трое россиян. Двое из них были из Дагестана, еще один из Москвы.

По словам уполномоченного по делам хаджа комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ Ильяса Умаханова, все трое умерли от естественных причин, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Башкирии около 100 человек не смогли отправиться в паломничество из-за челнинского «Хадж-фонда». Подробнее о ситуации читайте в материале «Реального времени».