«Уфа-Алиса» открывает серию домашних игр матчем против «Кубани»

13 сентября «Уфа-Алиса» открывает серию домашних матчей в новом сезоне 2018/2019 женской гандбольной Суперлиги России. В СОК «Приозерный» уфимки примут грозного соперника — краснодарскую «Кубань», возглавляемую корифеем отечественного тренерского цеха Евгением Трефиловым.

Уфимки уже успели провести два поединка в гостях в рамках текущего первенства — в Ставрополе и Ростове-на-Дону, где в обеих встречах уступили своим соперницам.

«Главное, что получила молодая уфимская команда в ходе стартового выезда сезона 2018/2019, — неоценимый боевой опыт и возможность найти свою игру в реальных противостояниях», — отмечают в уфимском клубе.

Начало поединка против «Кубани» — в 16.00 мск.