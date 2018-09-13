Власти Перми облагородят территорию около реки Ива

Власти Перми объявили аукцион по обустройству рекреационной зоны около реки Ива у Черного озера. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик обязан возвести лестницу на склоне и деревянные арки, выполненные в форме домика. Также необходимо будет установить табличку из фанеры с надписью «Черное озеро». Выполнение работ должно вестись без повреждения зеленых насаждений.

Заказчиком выступило управление по экологии и природопользованию администрации города Перми. Срок исполнения по контракту — до 25 октября. Стоимость — 206 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Перми в микрорайоне Ива открылся интеллектуальный детский сад.