В Оренбурге пьяный мужчина взял в заложницы женщину «из-за ее зажиточного образа жизни»

В Оренбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном лишении свободы женщины и нападении на полицейского.

По информации регионального СУ СКР, ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения в пригородном поселке Ростоши обстрелял из пневматики соседский автомобиль, после чего взял на дороге в заложницы женщину, а впоследствии оказал сопротивление сотрудникам правопорядка. Причиной поступка, как признался злоумышленник, стала «ненависть к тем, кто ведет зажиточный образ жизни».

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, в Башкирии суд рассмотрит дело о захвате в заложники двух чиновников.