Решение о сносе незаконно строящегося в Караваево торгового центра вступило в силу

Окончательно приговорил к сносу Верховный суд РТ самовольную незаконченную постройку в Авиастроительном районе Казани. Решение о сносе недостроенного торгового центра напротив ТЦ «Караваево» вынес 31 мая Авиастроительный суд Казани. Сейчас решение суда вступило в законную силу, и за каждый день его неисполнения застройщик — казанский предприниматель Эдгар Сардар обязан заплатить по 3000 рублей в пользу Казгорисполкома.

Несмотря на то, что во время судебного разбирательства сотрудники Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам по РТ должны были проследить, чтобы на принадлежащем Эдгару Сардару участке строительных работ не производилось, стройка шла полным ходом. Кто такой Эдгар Сардар и почему он продолжает реализовывать план строительства торгового центра без надлежащей разрешительной документации и вопреки решению суда, разбиралось «Реальное время».