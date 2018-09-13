Суд вернул исковое заявление ТФБ к казанскому МЭЗу на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан вернул конкурсному управляющему «Татфондбанка» Агентству по страхованию вкладов (АСВ) исковое заявление к АО «Казанский маслоэкстракционный завод» (входит в ГК «Нэфис) на 2,09 млрд рублей.

Исковое заявление поступило в арбитраж в июле этого года. Иск был оставлен без движения из-за того, что «доказательства того, что истцом соблюден обязательный претензионный порядок урегулирования спора», не представлены. Кроме того, не были исполнены обязательства по уплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей.

В результате в начале сентября суд принял решение возвратить заявление. При этом отмечается, что его возврат не препятствует повторному обращению с таким же требованием.

11 сентября «Татфондбанк» подал другой иск к МЭЗу. Сумма требований не указана.

В июле «Татфондбанк» требовал банкротства ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» за долги в 3,63 млрд рублей.