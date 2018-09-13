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Осман Кадиев: «Навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно»

12:58, 13.09.2018
Осман Кадиев: «Навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно»
Фото: www.fc-anji.ru

Владелец махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал ситуацию вокруг отмены концерта музыканта Егора Крида в Дагестане, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Матч ТВ».

«Рэп-концерты в Дагестане абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации», — заявил Кадиев.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который также против рэп-концертов в Дагестане. «Кому нравится рэп, пусть едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно», — добавил функционер.

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