Осман Кадиев: «Навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно»

Владелец махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал ситуацию вокруг отмены концерта музыканта Егора Крида в Дагестане, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Матч ТВ».

«Рэп-концерты в Дагестане абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации», — заявил Кадиев.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который также против рэп-концертов в Дагестане. «Кому нравится рэп, пусть едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно», — добавил функционер.

