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Замруководителя управления Росгвардии по Самарской области уволили по «отрицательным мотивам»

12:51, 13.09.2018

Обвиняемый в получении взятки замначальника самарского Управления Росгвардии Дмитрий Сазонов уволен со службы. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам народного избранника, Сазонов пытался уйти «по-хорошему, за что активно ратовали его друзья-покровители». На данный момент уже бывший сотрудник силового ведомства находится под арестом.

Напомним, Дмитрий Сазонов подозревается в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, с апреля по июль 2018 года силовик несколько раз получил по 100 тысяч рублей за обещание не выявлять нарушения в одной из организаций. Общая сумма взяток составила 400 тысяч рублей.

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