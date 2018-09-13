Замруководителя управления Росгвардии по Самарской области уволили по «отрицательным мотивам»
Обвиняемый в получении взятки замначальника самарского Управления Росгвардии Дмитрий Сазонов уволен со службы. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам народного избранника, Сазонов пытался уйти «по-хорошему, за что активно ратовали его друзья-покровители». На данный момент уже бывший сотрудник силового ведомства находится под арестом.
Уже не как представитель Росгвардии, а как самарский депутат, спешу сообщить: арестованный за взятки зам.нач.Самарского управления Росгвардии Дм.Сазонов, уволен вчера со службы по отрицательным мотивам. Сам он пытался уйти «по-хорошему», за что активно ратовали его друзья-покровители
— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 13 сентября 2018 г.
Напомним, Дмитрий Сазонов подозревается в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, с апреля по июль 2018 года силовик несколько раз получил по 100 тысяч рублей за обещание не выявлять нарушения в одной из организаций. Общая сумма взяток составила 400 тысяч рублей.Общество
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