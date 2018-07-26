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В Самаре задержали замначальника управления Росгвардии по подозрению во взятке

12:26, 26.07.2018
В Самаре задержали замначальника управления Росгвардии по подозрению во взятке
Фото: pixabay.com

Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону.

Мужчина подозревается в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, с апреля по июль 2018 года подозреваемый несколько раз получил по 100 тысяч рублей за обещание не выявлять нарушения в одной из организаций. Общая сумма взяток составила 400 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Силовик был задержан сотрудникам ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее замглавы управления Следкома получил пять лет за взяточничество.

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