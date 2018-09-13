В Казани возобновили движение автобуса №90 по ул. Р. Зорге

В Казани возобновили движение автобуса №90 по ул. Р. Зорге. Оно было остановлено с 2015 года из-за строительства станции метро «Дубравная».

После снятия ограничения автобус теперь ездит от «Станция метро «Площадь Габдуллы Тукая» по улицам Рихарда Зорге — Комиссара Габишева — Кул Гали — ж.м. Салмачи — Куюки, передает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в Казани из-за «Кросса нации — 2018» изменят маршруты автобусов №22, 28а и 89.