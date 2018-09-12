В Казани из-за «Кросса нации — 2018» изменят маршруты автобусов №22, 28а и 89

В субботу, 15 сентября, в Казани пройдет«Кросс нации — 2018». В связи с этим в городе изменится схема движения автобусов №22, 28а и 89.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения будут действовать с 8.00 до 14.00 в направлении площади Свободы на участке движения по Кремлевской дамбе — площади Тысячелетия — ул. Батурина.

Кроме того, 15 сентября с 9.00 до 14.00 ограничат движение транспорта по Кремлевской набережной (от ул. Декабристов до ул. Саид-Галеева, а также от Кремлевской набережной до площади Тысячелетия) и ул. Саид-Галеева (на перекрестке с Кремлевской набережной в направлении Кировской дамбы).

Напомним, что в прошлом году «Кросс нации» проводился в Казани 16 сентября. В забеге участвовали около 20 тысяч спортсменов.