Башкирские спортсмены завоевали медали на Всемирных играх кочевников

В Киргизии завершились третьи Всемирные игры кочевников. Участниками соревнований стали более 1900 спортсменов из 74 стран мира.

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, башкирские спортсмены завоевали медали различного достоинства в нескольких дисциплинах.

В борьбе Гуштини милли камарбанди (таджикская национальная борьба на поясах) Артур Зулькарнаев выиграл «золото» в весовой категории до 80 кг, «бронза» у Разиля Шабиева в весовой категории до 68 кг; по туркменской борьбе «Горэш» в весовой категории до 62 кг «бронза» у Евгения Бикташева; «серебро» по казак куресы (казахстанской борьбе «куреш») в абсолютной весовой категории у Дмитрия Балянова; третье место по азербайджанской борьбе «Гюлеш» у Ильфака Ибатуллина; второе место по охоте с беркутом заняла Гульгина Баймурзина, а бронзовую награду в соревнованиях по турецкой борьбе «Гюреш» завоевал Курмангазы Шаймуханов.

В общекомандном зачете победу одержала сборная Кыргызской Республики — 100 медалей, второй стала сборная Казахстана с 69 медалями, третья строчка у команды России с 52 медалями.

