Путин на учениях «Восток-2018» заявил о планах России укреплять вооруженные силы

Президент РФ Владимир Путин в ходе полевого смотра войск на учениях «Восток-2018» заявил, что Россия будет укреплять вооруженные силы.

«Будем оснащать ВС оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество», — цитирует Путина «Интерфакс».

Российский лидер также отметил, что у страны «нет и не может быть агрессивных планов». По его словам, внешняя политика направлена на установление сотрудничества с другими странами: «именно поэтому на этих маневрах, на этих учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира, я приветствую всех их».

Напомним, Путин сегодня прибыл на полигон Цугол в Забайкалье, где наблюдал за ходом основного этапа учений «Восток-2018».