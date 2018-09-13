Путин на учениях «Восток-2018» заявил о планах России укреплять вооруженные силы
Президент РФ Владимир Путин в ходе полевого смотра войск на учениях «Восток-2018» заявил, что Россия будет укреплять вооруженные силы.
«Будем оснащать ВС оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество», — цитирует Путина «Интерфакс».
Российский лидер также отметил, что у страны «нет и не может быть агрессивных планов». По его словам, внешняя политика направлена на установление сотрудничества с другими странами: «именно поэтому на этих маневрах, на этих учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира, я приветствую всех их».
Напомним, Путин сегодня прибыл на полигон Цугол в Забайкалье, где наблюдал за ходом основного этапа учений «Восток-2018».ОбществоВласть
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