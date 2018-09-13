Путин прибыл на полигон, где пройдут учения «Восток-2018»

Президент РФ Владимир Путин прибыл на полигон Цугол в Забайкалье, где понаблюдает за ходом основного этапа масштабных учений «Восток-2018».

На полигоне будет задействовано более 25 тысяч российских военнослужащих, около 3 тысяч — из Китая и Монголии, около 250 самолетов и вертолетов и более 7 тысяч единиц вооружения и спецтехники, передает LIFE.

Напомним, учения проходят с 11 по 17 сентября. В них примут участие, в общей сложности, 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.