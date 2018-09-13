На крыше самарского офисного центра взорвался газовый баллон

В Самаре на крыше двухэтажного офисного центра взорвался газовый баллон.

По информации очевидцев в социальных сетях, хлопок произошел днем 12 сентября. После чего началось сильное задымление. На место происшествия выехали спасатели. Как рассказали в региональном МЧС, воспламенения не было.

На данный момент специалисты выясняют причину пожара, сообщили в ведомстве. По предварительной версии, на крыше здания проходили ремонтные работы.

Напомним, в результате пожара на химзаводе в Нижегородской области погиб человек.