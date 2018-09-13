Экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан» уничтожили флот условного противника

Экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» и малого ракетного корабля «Углич» Каспийской флотилии выполнили стрельбы из артиллерийских и зенитно-артиллерийских орудий в Каспийском море.

«Электронным пуском ракетчики отработали задачи поражения надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК». Артиллеристы выполнили стрельбы по морским и воздушным целям из артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш», — цитирует сообщение пресс-службы Южного военного округа «Интерфакс».

Напомним, в апреле Каспийскую флотилию перевели из Астрахани в Каспийск.