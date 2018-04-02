Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан

Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. Об этом было сказано на совещании с руководством Минобороны.

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться численность наших офицеров и военнослужащих кратно», — сообщил глава министерства Сергей Шойгу.

Он также отметил, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе, передает «Интерфакс».

Ранее десантники и бригады морской пехоты в рамках учений были переброшены в Крым и Краснодарский край.