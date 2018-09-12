Экономика России потеряла 43 триллиона рублей из-за спада производительности труда

Российская экономика недополучила 43 триллиона рублей добавленной стоимости из-за обвального падения производительности труда за последние три года.

В 2017 году, по подсчетам экспертов, выработка добавленной стоимости на одно рабочее место сократилась на 41% по сравнению с уровнем 2014 года, передает РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.



Как отмечают эксперты, 43 трлн рублей — объем добавленной стоимости, которую недополучила экономика, в текущих ценах. Это почти половина годового ВВП страны (92 трлн руб. в 2017 году).