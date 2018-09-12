Жена Навального назвала главу Росгвардии «трусом» и «бандитом»

Жена Алексея Навального Юлия ответила на заявление главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего ее мужа «на дуэль».



«Он — трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение», — написала в своем Instagram Навальная.

Навальная отметила, что воспринимает заявления главы Росгвардии как угрозу своей семье от «наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью». По ее словам, Навальный ответит Золотову, когда выйдет на свободу.

Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

