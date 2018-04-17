АСВ пытается взыскать 33,3 миллиарда рублей с экс-владельца «Российского кредита» Мотылева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в рамках банкротства «Российского кредита» подало иск к экс-владельцу банка Анатолию Мотылеву на 33,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте агентства.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что председателем совета директоров (президентом) банка и одновременно его основным владельцем Мотылевым Анатолием Леонидовичем в период с 2014-го по 2015 год совершены сделки, повлекшие причинение банку убытков в виде реального ущерба в общем размере более 33,29 млрд рублей», — говорится в сообщении.



Отмечается, что кредиты выдавались предпринимателям, которые не имели возможности их выплачивать. Кроме того, перед крахом банка произошло отчуждение ценных бумаг, что, возможно, было выведением активов.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом Анатолия Мотылева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.