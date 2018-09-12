Суд арестовал акции украинских «дочек» ВТБ и Сбербанка

Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских «дочек» российских банков с участием государства — ВТБ, «Проминвестбанка» и «Сбербанка».

Согласно документу, определение принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления «ПриватБанка» Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 марта о взыскании с РФ.

По материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно, пишет «Интерфакс».

Ранее в марте Национальный банк Украины (НБУ) продлил санкции в отношении российских банков, в частности, Сбербанка, VS Bank, «Проминвестбанка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».