Новым муфтием Башкирии может стать сибайский имам Агляметдин Газизов

Новым главой Духовного управления мусульман (ДУМ) РБ может стать имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов. По данным «Реального времени», именно на него делают ставку власти Башкирии.

При этом заместитель муфтия республики Айнур Арсланов, которого считали основным претендентом на эту должность, останется на своем посту. Он также намерен выступить в поддержку Газизова.

«Я знаю его много лет. Он мой учитель, который вырастил и меня, и многих имамов, региональных муфтиев», — рассказал первый зампред ДУМ РБ.

Сам Арсланов не считает себя достойным поста руководителя управления. Он заявил, что пока занят кандидатской диссертацией, к тому же планирует поступить в Болгарскую исламскую академию.

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