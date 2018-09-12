Минниханов поддержал врио Приморского края Тарасенко на втором туре выборов главы региона

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал поддержать на выборах главы Приморского края Андрея Тарасенко.

«Ваше доверие — это будущее Приморского края и то, что рядом с такими крупными регионами как Татарстан, и тот потенциал, который мы можем объединить, это будущее нашей Российской Федерации», — сказал глава РТ в обращении, записанном во время Восточного экономического форума.



Ранее ЦИК рекомендовал провести второй тур выборов в четырех регионах, в том числе и в Приморском крае. По итогам голосования 9 сентября, после подсчета 100% протоколов, Тарасенко от «Единой России» набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%. Второй тур пройдет 16 сентября.