В России холостяков оказалось вдвое больше незамужних женщин

В России насчитывается 16% холостяков и 7% незамужних женщин.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%).

50% жителей России состоят в официальном браке, а 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения.

Опрос ВЦИОМ был проведен 21 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала 2018 года заключили на 2 тыс. меньше браков, чем в 2018-м. Так, в 2018-м — 12 тыс. браков, в 2017-м — 14,1 тысячи. Разводов при этом стало меньше. В прошлом году было 7,9 тыс. расторгнутых браков, в этом — 7,7 тысячи.