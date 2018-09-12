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Александр Крылов: «Ак Барс» — это флагман, в матче с которым «Авангарду» интересно проверить свои силы»

12:43, 12.09.2018

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного первенства КХЛ с казанским «Ак Барсом».
«Ак Барс» — это наш флагман, действующий обладатель Кубка Гагарина, в игре против которого очень интересно проверить свои силы. Наша команда прекрасно стартовала, игроки приняли систему главного тренера и воплощают его идеи в жизнь. Но предстоит еще много работы по совершенствованию игры, поэтому встречу с «Ак Барсом» мы ждем с нетерпением», — заявил Крылов.

Матч начнется сегодня в 19.30 по московскому времени в Балашихе.

СпортХоккей Татарстан
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