Помощник президента РФ Глазьев обвинил ЦБ РФ в падении рубля

Помощник президента РФ Сергей Глазьев обвинил Центробанк России в падении рубля. Он заявил, что Банк не исполнил своей обязанности по обеспечению устойчивости курса национальной валюты.



«Имея валютных резервов больше, чем объем денежной базы, они отдали курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль, получая гигантские сверхприбыли на дестабилизации макроэкономической ситуации при фактически попустительстве денежных властей», — цитирует Глазьева РБК.



Он предложил обеспечить контроль за валютно-финансовым рынком и за соответствием курса рубля фундаментальным факторам.

Напомним, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что при отсутствии покупок валюты для Минфина и при текущей цене на нефть в 78 долларов за баррель равновесный курс рубля находится на отметке около 50 рублей за доллар.