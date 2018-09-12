Уфимский «Салават Юлаев» открывает домашнюю серию в 11-м чемпионате КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» 12 сентября проведет свою первую игру на «Уфа-Арене» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018/19. В матче-открытии домашней серии подопечные Николая Цулыгина сыграют с нижегородским «Торпедо».



Уфимская команда имеет три победы и одно поражение по итогам первого выездного турне в нынешнем сезоне.

«Торпедо» под руководством нового наставника Дэвида Немировски одержало четыре победы на домашнем льду на старте чемпионата. Нижегородцы обыграли питерский СКА, минское «Динамо», подмосковный «Витязь» и «Барыс» из Астаны.

Начало игры на «Уфа-Арене» — в 17.00 мск.

