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Уфимский «Салават Юлаев» открывает домашнюю серию в 11-м чемпионате КХЛ

09:33, 12.09.2018
Уфимский «Салават Юлаев» открывает домашнюю серию в 11-м чемпионате КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» 12 сентября проведет свою первую игру на «Уфа-Арене» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018/19. В матче-открытии домашней серии подопечные Николая Цулыгина сыграют с нижегородским «Торпедо».

Уфимская команда имеет три победы и одно поражение по итогам первого выездного турне в нынешнем сезоне.

«Торпедо» под руководством нового наставника Дэвида Немировски одержало четыре победы на домашнем льду на старте чемпионата. Нижегородцы обыграли питерский СКА, минское «Динамо», подмосковный «Витязь» и «Барыс» из Астаны.

Начало игры на «Уфа-Арене» — в 17.00 мск.

СпортХоккей Башкортостан
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