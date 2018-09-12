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Трамп может сегодня подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы — СМИ

08:35, 12.09.2018
Трамп может сегодня подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы — СМИ
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп может сегодня, 12 сентября, подписать новый указ, который будет предусматривать введение санкций против подозреваемых во вмешательстве иностранцев.

«Администрация стремится установить новую норму в киберпространстве. Это первый шаг в установлении таких границ и в публичном объявлении нашего ответа за плохое поведение», — передает слова источника Reuters.

Ранее Трамп выразил опасение, что Россия вмешается в грядущие президентские выборы в стране.

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