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В Удмуртии полицейского уволили за предпринимательскую деятельность

00:40, 12.09.2018

Один из сотрудников патрульно-постовой службы линейного отдела полиции осуществлял предпринимательскую деятельность, предлагая услуги по перевозке пассажиров от Красноуфимска до Екатеринбурга и обратно.

Сотрудника уволили из органов внутренних дел. Отмечается, что госслужащим запрещено законом заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности, говорится в сообщении Красноуфимской транспортной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура выявила факты предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах и расходах за 2017 год. В результате 10 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

ОбществоВласть Удмуртия
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