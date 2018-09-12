В Удмуртии полицейского уволили за предпринимательскую деятельность

Один из сотрудников патрульно-постовой службы линейного отдела полиции осуществлял предпринимательскую деятельность, предлагая услуги по перевозке пассажиров от Красноуфимска до Екатеринбурга и обратно.

Сотрудника уволили из органов внутренних дел. Отмечается, что госслужащим запрещено законом заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности, говорится в сообщении Красноуфимской транспортной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура выявила факты предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах и расходах за 2017 год. В результате 10 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.