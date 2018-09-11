«Юанями потом отдашь»: Путин купил Си Цзиньпину сбитень

Президент России Владимир и китайский лидер Си Цзиньпин после переговоров на Восточном экономическом форуме посетили выставку «Улицы Дальнего Востока».

На ней Путин приобрел две баночки приготовленного на основе меда сбитня и после оплаты передал их лидеру Китая.

«Я думаю, что рублей у меня нет», — сказал Си Цзиньпин.

«Юанями потом отдашь», — пошутил в ответ Путин.

Также главы России и Китая испекли блины, добавив к ним черную и красную икру, после чего по предложению Путина выпили немного водки.

Запекая блин, российский президент отметил мастерство китайского гостя.

«Да, у меня кругленько», — согласился китайски лидер через переводчика.

Ранее Путин заявил, что товарооборот РФ и Китая в 2018 году может вырасти до $100 млрд.