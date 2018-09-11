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Товарооборот РФ и Китая в 2018 году может вырасти до $100 млрд — Путин

11:07, 11.09.2018
Товарооборот РФ и Китая в 2018 году может вырасти до $100 млрд — Путин
Фото: скриншот видео

Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня в рамках ВЭФ-2018 с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече Путин выразил надежду, что объем торговли между странами в 2018 году значительно вырастет.

«$87 млрд (составил объем товарооборота, — прим. ред.) — в прошлом году, в этом году почти наверняка выйдем на $100 млрд. Рост более 10% ежегодно», — заявил российский лидер.

Путин также поблагодарил главу КНР за визит большой делегацией — во Владивосток прибыли около тысячи человек.

Напомним, сегодня открылся четвертый Восточный экономический форум во Владивостоке.

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