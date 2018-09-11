Стоимость головного офиса «Спурт Банка» снизили до 270 млн рублей

Инвестиционное агентство InvestRussia выставило на продажу здание, где расположен головной офис признанного банкротом «Спурт Банка». Это следует из объявления, опубликованного на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

По информации продавца, трехэтажное здание на улице Спартаковской, 2 имеет площадь 3 200 кв. м. Также здесь расположены земельные участки 2 700 кв. м и 2 700 кв. м. Стоимость продажи составляет 270,2 млн рублей.

Напомним, что этим летом АСВ выставило на торги головной офис «Спурт Банка» за 300 млн рублей. Общая стоимость имущества кредитной организации оценивается почти в 3 миллиарда рублей.