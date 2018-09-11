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В России могут обязать указывать на картах Крым как регион РФ

16:25, 11.09.2018
В России могут обязать указывать на картах Крым как регион РФ
Фото: ru.wikipedia.org

Члены Совета Федерации внесут на рассмотрение Госдумы обновленную версию законопроекта, обязывающего обозначать Крым внутри границ Российской Федерации на всей картографической продукции, выпускаемой в России.

Напомним, что в марте 2017 года сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму законопроект, запрещающий использование в рекламе и печатных материалах карт России без Крыма и Севастополя. Позднее его отозвали для доработки.

«Мы этот законопроект уже подготовили, в самые кратчайшие сроки он будет подан для рассмотрения в Госдуму. География этого закона оказалась шире, нежели мы предполагали изначально. Потому что первоначально была указана необходимость внесения изменений в закон «О рекламе», но это достаточно узко», — приводит слова Ковитиди ТАСС.

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