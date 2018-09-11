В России могут обязать указывать на картах Крым как регион РФ

Члены Совета Федерации внесут на рассмотрение Госдумы обновленную версию законопроекта, обязывающего обозначать Крым внутри границ Российской Федерации на всей картографической продукции, выпускаемой в России.

Напомним, что в марте 2017 года сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму законопроект, запрещающий использование в рекламе и печатных материалах карт России без Крыма и Севастополя. Позднее его отозвали для доработки.



«Мы этот законопроект уже подготовили, в самые кратчайшие сроки он будет подан для рассмотрения в Госдуму. География этого закона оказалась шире, нежели мы предполагали изначально. Потому что первоначально была указана необходимость внесения изменений в закон «О рекламе», но это достаточно узко», — приводит слова Ковитиди ТАСС.