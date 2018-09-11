Капитану сборной Сербии подарили автомобиль «Лада»

Капитан сборной Сербии по футболу Александар Коларов получил автомобиль «Лада 4×4», который подарен ему за первый гол на стадионе «Самара Арена» в рамках чемпионата мира 2018 года, сообщает «РИА Новости».

Ключи от внедорожника футболисту передал посол РФ в Белграде Александр Чепурин. Автомобиль в пятидверном исполнении кузова, переданный Коларову, имеет на боковых дверях футбольную символику и крупный рисунок импровизированного табло, напоминающего о счете в матче Сербия — Коста-Рика. На капоте изображены герб Самарской области, самарский стадион, крупным шрифтом написано SAMARA ARENA.

— Это приятный жест со стороны граждан Самары и со стороны посла. Я счастлив, но был бы еще счастливее, если бы нам удалось выйти из группы на чемпионате мира, — сказал Коларов журналистам. — Эту машину, конечно, оставлю в Сербии, дома у своего отца. Мой папа, его зовут Живко, земледелец, так что он будет «общаться» с ней больше всего.

