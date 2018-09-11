Новости общества

15:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани до 30 сентября частично перекроют улицы Адамюка и Малую Красную

15:01, 11.09.2018 1
В Казани до 30 сентября частично перекроют улицы Адамюка и Малую Красную
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани до 30 сентября перекроют движение транспорта по улицам Адамюка и Малой Красной.

Как передает пресс-служба мэрии, это связано с работами по реконструкции тепловода.

Так, движение будет ограничено по ул. Адамюка в районе пересечения с ул. Малой Красной; по ул. Малой Красной, на участке от ул. Адамюка до ул. Бассейной и в районе пересечения с ул. Бассейной; по ул. Малой Красной, на участке от ул. Бассейной до ул. Большой Красной.

Ранее сообщалось, что в Казани до 2 октября ограничат проезд на участке проспекта Победы.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:19
    Перекрыли уже 2 недели назад. Совесть видимо заела, решили уведомить
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты