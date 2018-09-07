Террористы готовят провокации в сирийском Идлибе — Путин

Террористы готовят провокации в сирийской провинции Идлиб, в том числе с химоружием.

По словам президента России Владимира Путина, боевики также пытаются сорвать режим прекращения огня.

«Оставшиеся группировки экстремистов (в Сирии) в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия», — цитирует его RT.

Ранее ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в сирийском Идлибе.