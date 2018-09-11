В Кремле не рассматривают высказывание главы Росгвардии как физическую угрозу Навальному

В Кремле не рассматривают высказывание главы Росгвардии Виктора Золотова как физическую угрозу оппозиционеру Алексею Навальному.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так прокомментировал видеообращение Золотова, в котором он вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением существующего законодательства. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», — сказал Песков.

При этом, как отмечает «Медуза», отвечать на вопрос, допустимо ли для чиновника высокого уровня делать такие высказывания, пресс-секретарь отказался.

Ранее глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную».