Прокуратура потребовала отправить экс-главу строительного департамента Самары в колонию на 6 лет

Сегодня на процессе по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова гособвинитель запросил для него 6 лет колонии. Экс-чиновник обвиняется во взяточничестве и был задержан при получении крупной суммы.

«Прокуратура запросила для С. Рубакова наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 25,5 млн рублей», — приводит «Интерфакс» слова официального представителя прокуратуры Самарской области Натальи Цой.

Рубаков был задержан в июне 2017 года. По версии следствия, 2 июня он, находясь в одном из ресторанов города, получил 2,5 млн рублей — 1,1 млн рублей наличными и 1,4 млн рублей муляжом — в качестве незаконного вознаграждения «за содействие в принятии решения о прекращении в отношении гражданина уголовного дела». Как полагают следователи, эти деньги в дальнейшем должны были пойти на взятку «неустановленным должностным лицам правоохранительных органов».