В Казани десятки миллионов рублей тратят на ненужные заборы

Десятки миллионов рублей заработали две казанские фирмы на установке так называемых ограждений безопасности — дешевеньких хлипких заборов из оцинкованного стального профиля. Ограждения, как выяснилось, налогоплательщикам не нравятся: претензии к ним имеются и у пешеходов, и у автомобилистов, и у велосипедистов.

Устанавливают ограждения безопасности по принципу «чем больше, тем лучше», так что огромные деньги зачастую тратятся на обеспечение безопасности дорожного движения на тех улицах, где и движения-то толком не происходит. Кто и сколько зарабатывает на подрядах по установке никому не нужных заборов выясняло «Реальное время»…