В Росгвардии назвали обвинения ФБК ложными и провокационными

Расследование Фонда борьбы с коррупцией о том, что Росгвардия начала втридорога закупать продукты у связанного с властью поставщика, является заведомо сфальсифицированным и провокационным. Об этом сообщили в ведомстве.

«Подобного рода «расследования» псевдоборцов с коррупцией, равно как и голословные обвинения в адрес руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации являются заведомо сфальсифицированными и провокационными. Доставку продовольствия и оказание услуг в сфере питания для войск Национальной гвардии РФ осуществляет определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством», — говорится на сайте Росгвардии.

В ведомстве считают, что обвинения, выдвинутые ФБК, демонстрируют непрофессионализм, поскольку не учитывают такие факторы, как сезонность, транспортные издержки, проведение экспертизы и т. д. Там подчеркнули, что все без исключения закупки продовольствия «проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства».



Ранее в Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что с 2018 года Росгвардия по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», чьи владельцы близки к нему, а стоимость закупок выросла в несколько раз.