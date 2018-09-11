Татарстанцы завоевали 16 медалей на III Всемирных играх кочевников

Всемирные игры кочевников прошли с 31 августа по 9 сентября в городе Чолпон-Ата, Кыргызской Республики.

В соревнованиях, которые определяли сильнейших в 37 видах спорта, приняли участие более 2 000 спортсменов из 80 стран.

Республику Татарстан в составе сборной команды России на турнире представили 35 спортсменов в 6 видах спорта и принесли в медальную копилку национальной команды 16 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых.

Победители и призеры соревнований из Республики Татарстан:

1 место – Калимуллин Ренас (алыш, до 90 кг);

1 место — Галлямов Муса (алыш, до 100 кг);

1 место — Павлова Татьяна (стрельба из лука);

2 место — Абрамов Алексей (гореш, до 62 кг);

2 место — Павлова Татьяна (стрельба из лука);

2 место — Фалляхов Ислам (кыргыз куреш, до 74 кг);

2 место — Чернова Катарина (стрельба из лука);

3 место — Абрамов Алексей (алыш, до 60 кг);

3 место — Садиков Ленар (алыш, до 80 кг);

3 место — Фролова Елена (алыш, до 70 кг);

3 место — Закиров Ильнар (кыргыз куреш, до 66 кг);

3 место — Гарипов Риназ (кыргыз куреш, до 55 кг);

3 место — Калимуллин Ренас (кыргыз куреш, до 84);

3 место — Закиров Ильнар (аба гореш, до 65 кг);

3 место — Нигматуллин Ришат (самбо, 62 кг);

3 место — Хватков Илья (стрельба из лука).