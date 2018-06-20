В работе почтового сервиса «Яндекса» произошел сбой

Российские пользователи сообщили о сбое в работе почтового сервиса «Яндекса». Это следует из информации на сайте Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Часть пользователей сообщает о неполадках в работе почты (58%), остальные жалуются на проблемы с сайтом (41%).

По словам россиян, они не могут отправить и получить письма с почты, у некоторых пропали папки с письмами. На сайте не работает «Яндекс.Диск» и не грузится музыка.

Проблемы наблюдаются у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, а также Смоленска, Нижнего Новгорода и Самары.



Напомним, что 18 июня произошел сбой в работе видеохостинга YouTube. Проблемы отмечались в России, а также в ряде европейских государств и на севере США.